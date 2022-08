EL FBI ALLANÓ LA MANSIÓN DE DONALD TRUMP

“Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada’', dijo Trump.

El FBI está realizando un registro en la mansión de Mar-a-Lago de Donald Trump. Lo informó el expresidente en un extenso comunicado.

La residencia se encuentra en el estado de la Florida.

“Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo en un comunicado publicado en su red social. ”Es una mala conducta procesal”, afirmó Trump tras denunciar “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

El Departamento de Justicia ha estado investigando el hallazgo de cajas con información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago una vez concluida la presidencia de Trump, reportó AP. No estaba claro si el registro del FBI estaba relacionado con ese caso.

Una investigación separada relacionada con los intentos de los aliados de Trump de revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal también se ha intensificado en Washington.