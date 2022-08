VIVIANA CANOSA RENUNCIÓ AL CANAL Y SE FUE A LOS GRITOS

Noche de furia en A24. Poco antes de comenzar su programa diario en esa señal, Viviana con Vos, de 21 a 23, Viviana Canosa decidió no salir al aire porque, según todo parece indicar, no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa.

La propia conductora confirmó el hecho, y su renuncia, horas después de sucedido el entredicho con un hilo en Twitter donde alegó “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Las primeras versiones sobre la disputa comenzaron a circular en redes sociales, en especial en Twitter, donde el conductor Jorge Rial (antiguo rival de Canosa) posteó: “Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”.

De a poco, varios periodistas y referentes del medio se fueron sumando a esa versión, confirmando tales hechos. Incluso Javier Milei (invitado del día de ayer de Canosa) escribió un mensaje de apoyo a la conductora.

Según trascendió, el video de los insultos a Massa en su visita a Santa Fe iba a ser parte esencial de ese informe. La posición oficial de A24 fue comunicada minutos después de esa pelea por la periodista y conductora Marcela Pagano, quien leyó al aire el siguiente comunicado: “Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no solo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales, la empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos. Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones. La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias”.