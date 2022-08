OTORGARON EL ARRESTO DOMICILIARIO AL JEFE DE SOCCO

La Jueza de Garantías de Primera Nominación, Ada Zunino, dijo en De Buena Fuente con Marcela Jesús, que por problemas de salud, resolvió otorgarle el arresto domiciliario al titular operativo de la empresa Socco Internacional SAS, que es investigada por estafas de parte de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos.

Zunino indicó que el imputado padece de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y como en la Alcaidía General no se le puede brindar el tratamiento necesario y las condiciones edilicias no son propicias para el mismo, se le otorgó prisión domiciliaria con una tobillera para que no pueda evadir la Justicia.

La magistrada remarcó que no puede tener contacto por teléfono celular ni internet con su hermana y el otro socio que se encuentra prófugo hace cuatro meses.

Por último, Zunino señaló que analizó la causa y no encuentra obstrucción en este arresto domiciliario que se concretará en un country de Jardines de San Lorenzo.