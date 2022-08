TRASCENDIÓ QUE 24.394 ESTABLECIMIENTOS NO TIENEN CONECTIVIDAD

Trascendió que 24.394 establecimientos educativos no poseen conectividad, de acuerdo a documentos oficiales que entregó el Ministerio de Educación de la Nación.

Desde hace décadas que la educación pública en la Argentina sufre la falta de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de sus edificios. A esta serie de inconvenientes, se suma un dato preocupante que afecta día a día el aprendizaje de millones de estudiantes en todo el país.

La mitad de las escuelas públicas en la Argentina no tiene conexión a internet de acuerdo a documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. En este sentido, no se conocen números oficiales de Salta, pero si son frecuentes las quejas de distintos sectores, denunciando que no hay internet en sus establecimientos educativos, algo que se notó y mucho, cuando los alumnos salteños regresaron a las aulas tras el aislamiento obligatorio.

Actualmente, el país cuenta con 51.745 establecimientos educativos de gestión estatal activos de acuerdo a la última actualización del padrón oficial. Del total, 24.394 no tienen conexión a internet, es decir, el 47% del total. Son escuelas desconectadas, sin posibilidad alguna de utilizar esta herramienta global para la enseñanza de los alumnos.

Según estimaciones de la propia cartera que conduce Jaime Perczyk son 2.413.698 los alumnos que concurren a escuelas públicas sin internet. El Gobierno responde que este año inició un proceso de conexión de escuelas, pero acepta que aún resta un largo camino. En mayo las escuelas desconectadas ascendían a 27.666.