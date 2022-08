ÓMNIBUS DE VIA BARILOCHE SECUESTRADO POR FALTA DE PAPELES

Ahora 03 de agosto de 2022 Por Betina Almada

En la terminal trabaja la Autoridad Metropolitana de Transporte y la vial con un colectivo de Via Bariloche. En un principio no dejaron partir al colectivo e hicieron descender a los pasajeros en la última plataforma que es la número 27, aún no se conoce mucha información.