DURA CRITICAS AL TREN DE LAS NUBES

LO SIENTO.

Hemos perdido el Tren a las Nubes.

Era el principal atractivo turístico de Salta. Mundial.

Muy precario, pero periodistas franceses me dijeron que al menos tenía el sabor de la aventura.

El tan remanido "vagón panorámico " era un vagón comun, tipo ganado, donde se abrian las puertas y sentado en una banca podias mirar el paisaje.

Lo bueno era el vagón comedor, que creo que ya no circula...gastos, viste?

La mejor época fue cuando lo administró Levin, pero eran otros tiempos. Luego, Ulloa hizo un esfuerzo, y aun así , siguió siendo para "turismo aventura"

El "Tren a las Nubes ", es ahora el "Tren EN las Nubes ", porque vas hasta San Antonio de los Cobres en ómnibus, te subís al tren-que está allá- te hacen dar una vueltita, y listo. Claro , se paga algo más de 15 mil pesos, y hoy no es plata. Creo te que venden un sandwich y alguna zoncera.

Vías mal mantenidas, descarrilamientos, falta de confort.Una crisis economica...Comprensible, pero ...sabés qué pasa ? Vivimos del paisaje y de la fama, y no le damos valor agregado.

Por lo menos, si se seca Cabra Corral,que es lo que falta,podemos contribuir con botellitas de agua...per o eso de subir el Tren a pulso, no va.