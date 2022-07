LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS AFECTA LA MENSTRUACIÓN

Una de las pioneras en establecer una relación entre ambos tópicos fue la doctora Kathryn Clancy, especialista en antropología biológica de la Universidad de Illinois, quien a principios de 2021 preguntó a sus seguidoras en redes sociales si alguna había experimentado cambios en su ciclo menstrual. Lo dijo con conocimiento de causa, pues ella había notado un adelanto de un día en su periodo, tal y como explica en su tweet.

La respuesta en redes sociales fue mucho más allá de lo esperado, con cientos de mujeres explicando sus experiencias personales tras haber recibido la vacuna contra la COVID-19. Clancy decidió seguir investigando el tema y llevó a cabo una gran encuesta en la que participaron decenas de miles de mujeres estadounidenses.

Los resultados, publicados por la revista Science, muestran que de las 39.129 encuestadas, el 42.1% experimentó de manera temporal un flujo menstrual más abundante tras haberse vacunado.

Según el estudio, esto afectó principalmente a mujeres de origen latino y de una edad superior a la media (teniendo en cuenta que el estudio analizó una muestra de mujeres entre 18 y 80 años, con una media de edad de 33 años) que habían pasado un embarazo, sufrían de algún problema reproductivo o usaban pastillas anticonceptivas. Además, el estudio reporta por primera vez la aparición de sangrado menstrual espontáneo en el 65% de las mujeres post-menopáusicas encuestadas tras vacunarse.

El nuevo estudio —el mayor hasta la fecha— amplía las investigaciones que muestran los efectos temporales de las vacunas contra la COVID-19 en los ciclos menstruales, pero hasta ahora se centraban principalmente en las mujeres cisgénero que menstrúan.



Aunque las vacunas han evitado en gran medida la muerte y la enfermedad grave con pocos efectos secundarios notificados, muchos expertos médicos dejaron de lado inicialmente las preocupaciones cuando las mujeres y las personas de género diverso empezaron a informar de ciclos menstruales erráticos después de recibir las inyecciones.



Para conocer mejor estas experiencias posteriores a la vacunación, investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis distribuyeron en abril de 2021 una encuesta en línea a miles de personas de todo el mundo. Al cabo de tres meses, los investigadores recogieron y analizaron más de 39.000 respuestas de personas de entre 18 y 80 años sobre sus ciclos menstruales. Todas las personas que respondieron a la encuesta habían sido vacunadas en su totalidad, con las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson u otra aprobada fuera de Estados Unidos. Y, según su conocimiento, las participantes no habían contraído la COVID-19 antes de vacunarse.

La investigación, publicada el viernes en la revista Science Advances, muestra que el 42 por ciento de las personas con ciclos menstruales regulares experimentaron un sangrado más abundante después de la vacunación, mientras que el 44 por ciento no informó de ningún cambio y el 14 por ciento informó de períodos más ligeros. Además, el 39 por ciento de las encuestadas con tratamientos hormonales de afirmación de género, el 71 por ciento de las personas con anticonceptivos de acción prolongada y el 66 por ciento de las mujeres posmenopáusicas experimentaron un sangrado intermitente después de una o ambas vacunas.

“Creo que es importante que la gente sepa que esto puede ocurrir, para que no se asuste, no se escandalice y no se quede sin provisiones”, dijo Katharine Lee, antropóloga biológica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, y primera autora del estudio.

Lee advirtió, sin embargo, que el estudio no comparó los resultados con un grupo de control de personas que no se vacunaron. Y es posible que las personas que observaron cambios en sus ciclos después de la vacunación hayan sido más propensas a participar en la encuesta. Sin embargo, los resultados coinciden con estudios más pequeños que han informado de cambios menstruales después de la vacunación con controles más sólidos.