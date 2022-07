LA MANIFESTANTE DECLARÓ QUE ELLOS QUIEREN UN TRABAJO DIGNO

"Nunca dije que no quería trabajar, pedimos un trabajo digno", destacó Soledad Biotti, la piquetera entrevistada por TN que se volvió viral tras sus dichos sobre el trabajo durante una manifestación el viernes pasado.

En dialogo con CN5, la joven manifestó "nosotros no queremos depender del Gobierno. Queremos un trabajo digno, con salario en blanco y que nos cierre para pagar la canasta básica, que tengamos la posibilidad de jubilarnos. Nunca dije que no quería trabajar".

Remarcó que trabaja todos los días en un merendero, algo de lo que hizo mención durante la entrevista con TN pero que no se viralizó como con sus primeras declaraciones.

"La verdad que no la pasé bien. Salió hasta en Google. Me enojé, porque siempre que vamos a las marchas decimos que queremos trabajar, que queremos un salario digno. Si me dicen ‘yo tengo un trabajo para vos’, dejo todo lo que estoy haciendo", continuó.

El medio TN también regresó a hablar con Soledad y en dialogo aclaró: “lo que pasa es que yo me expresé mal. Dije que no era justo trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde por tan poca plata como $20.000, porque gastaría $15.000 en servicios y con $5000 a duras penas me alcanzaría para comer”, y agregó "yo quise decir que queremos un trabajo digno. Todos los que vamos a las marchas lo expresamos en los carteles, pero esto es lo que nos tocó vivir”.

Finalmente dirigió un mensaje para todos aquellos que vieron su video y opinaron acerca de sus dichos: "yo sé quién soy, primero. Yo sé que soy una piba que labura. Y sé que fue malintencionado [el recorte] y no sé por qué lo hicieron. Yo quiero estar mejor y siempre lucho por tener un mango y por estar bien. Todo lo que tengo me cuesta, como a todos”.