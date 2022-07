ALBERTO FERNÁNDEZ LLAMÓ A FORTALECER EL MERCOSUR

“Vamos a avanzar. Y si podemos con los socios, mejor”. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confirmó con esas palabras su voluntad de seguir adelante con las negociaciones unilaterales con China para alcanzar un acuerdo de libre comercio, aun contrariando el proceso de integración regional y la voluntad de sus pares del Mercosur. Alberto Fernández, a su turno, pidió “no buscar soluciones individuales, que son de corto aliento”, sugirió ver la factibilidad de un acuerdo comercial conjunto con el gigante asiático y llamó a "hacer más fuerte" el bloque regional. El contrapunto con el gobierno oriental signó la 60ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y los Estados asociados, que concluyó ayer en Paraguay con la firma de un comunicado que se negó a suscribir Uruguay luego de fracasar en su intento de incluir un párrafo sobre “flexibilización y modernización para negociaciones multilaterales”, que no obtuvo consenso por parte del resto de los presentes.

“Tenemos que estar más unidos que nunca, si no vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios”, planteó Fernández a una semana de que Lacalle anunciara la finalización de los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

El presidente argentino propuso explorar la posibilidad de un acuerdo comercial conjunto. “¿Por qué no vemos esa factibilidad? Sería mucho más fuerte ese acuerdo. Entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos más fuertes”, subrayó en un tono conciliador. Sugirió puntualmente que los países del bloque se asocien para aprovechar los beneficios de la explotación del gas que se lleva a cabo en la Argentina y destacó la necesidad de “hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que también la Celac sea más fuerte”.