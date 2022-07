CONTINÚAN LOS RECLAMOS POR PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD EN PRIMERA INFANCIA

En las oficinas donde funciona la Secretaría de Primera Infancia los trabajadores se volvieron a reunir en asamblea para un tema reiterativo que aparentemente no tuvo solución con el tema de la electricidad, ellos comentan que no pueden trabajar debido a los cortes reiterados que dañan los equipos.

En el día de hoy convocan a una asamblea porque están con problemas de electricidad, hubo un memorándum hace dos semanas donde les notificaban al personal en el que había una especia de división de tareas en el que parte del personal hacía tareas de manera presencial y personal que tenía que hacer sus tareas de manera virtual. El día 11 se cumplió el memorándum pero ya estamos en 21 y no les presentan una solución, ayer hubieron 17 cortes reiterados por lo que No pudieron trabajar y otra problemática son las bajas temperaturas que estamos teniendo lo que es un problema con la falta de electricidad.

Otro tema es que el edificio no está preparado para que los trabajadores tengan condiciones seguras, ya que el edificio no cuenta con salida de emergencia, luces, protocolo de evacuación, no hay ascensor, tienen cinco pisos y son 160 trabajadores que se encuentran en riesgo ya que si ocurre un incendio no tienen una salida de emergencia solo una entrada que es la misma que la de salida.

Hay varios equipos que se quemaron, varios estabilizadores que explotaron, justamente en el día de ayer explotaron dos estabilizadores y como había gente no se produjo un siniestro.

Manifiestan que los trabajadores como los delegados sufren persecución sindical y violencia institucional, hay denuncias, persecución y amenazas, no todos los trabajadores pueden salir libremente a las asambleas, por lo que están en alerta permanentemente.

Desde el mes de enero que están en el edificio, hubo un pedido de inspección que hizo la secretaría general de ATE ya que expresan que el edificio no está en condiciones, aún no reciben respuestas del secretario de trabajo por lo que se encuentran a la espera de una respuesta. En caso de no encontrar solución van a volver a asamblea.