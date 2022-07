SI RENUNCIA DIJO QUE NO VOLVERÍA A VIVIR EN ARGENTINA

El Papa Francisco sostuvo que si llegara a renunciar no eligiría vivir en Argentina, pero tampoco en el Vaticano.

En una entrevista que el sumo Pontífice mantuvo con la emisora en español TelevisaUnivision, aseguró que si se diera el caso de renunciar a su cargo no volvería a vivir en Argentina.

"Soy el obispo de Roma, en este caso el obispo emérito de Roma'', dijo en una entrevista con la emisora Televisa Univision trasmitida este martes.

En ese sentido, sostuvo que "tal vez'' residiría en la basílica de San Juan de Letrán, sede tradicional de los obispos de Roma.

A sus 85 años, el papa Francisco negó que tuviera planeado su retiro en el corto plazo, aunque repitió que “la puerta está abierta”, luego de que el papa Benedicto XVI renunciara en 2013.

"No tengo ninguna intención de renunciar. Por el momento no. Sin embargo, si veo que no puedo, o hago daño o soy un estorbo, espero la ayuda para ‘tomar la decisión de retirarme’", afirmó Francisco en medio de los rumores.