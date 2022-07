EL MIÉRCOLES 13 SE PODRÁ VER LA LUNA DE CIERVO

En este séptimo mes del 2022, un nuevo fenómeno astronómico se desarrollará: la Superluna o Luna de Ciervo. Se trata de un evento que permitirá ver a la luna más grande y brillante que en otras ocasiones.

Este evento astronómico sucederá el próximo miércoles 13 de julio. Se trata del último fenómeno de esta magnitud del 2022 y se formará en el perigeo.

Según informaron, la luna se ubicará a 357.418 kilómetros de nuestro planeta y podremos verla casi un 7% más grande que cualquier luna llena corriente. Además alcanzará el máximo nivel de luminosidad en todo el año.

Para esta ocasión no se necesitará ningún tipo de artefacto especial para visualizarlo ya que no daña los ojos y su tamaño permitirá que se vea a simple vista, aunque los especialistas señalaron que para verla con claridad es necesario estar en un lugar que no tenga contaminación lumínica y que se encuentre despejado de nubes.

Según National Geographic se le dio este nombre al evento porque se da durante la temporada del año en la que a los ciervos machos, en el hemisferio norte, les crecen nuevas astas y se la relaciona como una manera de “volver a empezar”.