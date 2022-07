ESCASEAN MERCADERÍAS ESENCIALES EN COFRUTHOS

Con un "gasoil blue" que ha llegado a superar los $350, desde el mayor mercado de abastecimiento de frutas, verduras y mercaderías de la provincia, no vislumbran un buen panorama, al tiempo que ya escasean productos.

Del Pino advirtió que una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la falta de gasoil en todo el país, lo cual dificulta el traslado de frutas y hortalizas, fundamentalmente desde el sur del país.

"Estamos tratando de completar los tanques para traer cajones de papa, manzana y zanahoria, entre otros, pero la realidad es que existe un precio pactado que se va reacomodando de acuerdo al precio del gasoil, que se maneja a precio blue y supera los $350, aunque no hay factura de eso".

En ese sentido el representante de los puesteros indicó que para facilitar el trabajo de los camiones y garantizar la circulación de los mismos, actualmente en el mercado se encuentran habilitadas guardias permanentes que permiten el ingreso de la mercadería a cualquier hora.

"Los camiones más complicados son los del sur, aquellos que provienen de Balcarce, Bahía Blanca, fundamentalmente con cebolla, entre otras verduras, y frutas como manzana y pera, y lógicamente todo esto impacta en el precio", dijo Del Pino que explicó, que un kilo de manzanas estaría superando los $300, en tanto que el cajón alcanzaría los $5000.

Asimismo, remarcó que las verduras que más subieron fueron la cebolla (que estaba en 800 pesos la bolsa y hoy cuesta 1700 pesos), mientras que la suba de otras, como el pimiento, obedece exclusivamente a factores climáticos.

Algunas de las mercaderías que también se encuentran en CoFrutHoS comenzaron a faltar son: arroz, azúcar, aceite y papel, "prácticamente no se encuentra y muchos al no saber cómo van a facturar, prefieren no vender", dijo y negó que hasta el momento exista desabastecimiento en alimentos de mascotas, como ocurre en otros lugares del país.

"Veo muy complicada la situación, todo esto se parece a los años 90 y todo parece apuntar a una hiperinflación", dijo el dirigente que por último manifestó la preocupación del sector que en lo que va del año ha registrado un 40% de baja de las ventas.

Fuente Nuevo Diario