CRISTINA KIRCHNER: "LA RENUNCIA FUE UN ACTO DE IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE DESESTABILIZACIÓN"

En plena crisis interna, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo su primera aparición pública luego de que el sábado pasado, mientras daba un discurso en La Plata, Martín Guzmán presentara su renuncia al Ministerio de Economía. Tras elogiar a Alicia Kirchner por su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, la Vicepresidenta aseguró: “No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos muy tranquilos”.

Con respecto a la salida del extitular del Palacio de Hacienda, Cristina Kirchner señaló: “En este episodio que hemos vivido donde el sábado pasado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, fue un inmenso acto de irresponsabilidad política, un acto de desestabilización política, un inmenso acto de ingratitud hacia el Presidente. Porque este presidente había bancado a este ministro de Economía como nadie, enfrentando incluso a sus propias fuerzas de coalición”.

Sobre la interna en el Frente de Todos, la expresidenta enfatizó: “Créanme, yo quiero ayudar. Pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad. Y si estoy equivocada que me convenzan. A mi con argumentos y razones me llevan a cualquier lado, a las trompadas y cachetadas a ningún lado, que lo sepan todos”.

A su vez, la vicepresidenta aseguró que “se pueden hacer políticas mejores, no porque soñemos con utopías, sino porque las hemos hecho. Y por eso es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas y comencemos a discutir a las políticas”.

Cristina Kirchner afirmó: “No conozco empresario que no vea en el Previaje una excelente decisión del Gobierno. El Previaje, en términos fiscales, es una política de expansión, y en términos monetarios es emisiva. No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Alejémonos de los dogmas, no son buenos ni los de derecha ni los de izquierda”.

En este sentido, la también titular del Senado agregó: “El Gobierno, cuando se establezca el nuevo Previaje, debería convocar a la cámara Hotelera y a la cámara gastronómica para acordar políticas de precios. Porque el sector ha sido uno de los que más ha contribuido al índice inflacionario. Si el sector público hace una magnitud de las características del Previaje, contribuyan, y el que no quiere que le digan que no está adherida al Previaje”.

CFK inauguró el Cine Teatro Municipal de El Calafate junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Además, se firmaron convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate, según se informó oficialmente.

En su discurso, la mandataria provincial dijo que “el gobierno de Macri quiso estrangularnos. El objetivo era sacar a esta gobernadora, primera mujer gobernadora de Santa Cruz. Querían sacar la voluntad de un pueblo y condicionar como estaban acostumbrados”.