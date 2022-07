DETUVIERON ARTESANOS EN PLENO CENTRO

Un grupo de chicos que se encontraban vendiendo artesanías en pleno centro, quedaron detenidos en la Comisaría Primera de la ciudad.

Dos de ellos fueron subidos a la patrulla, Mauro y Gastón. La pareja de uno de ellos se quedó junto a otro artesano amigo presenciando como eran llevados por "no hacer nada", dijo la chica, mientras gritaba que también habían abusado de su poder y golpeado al joven.

"En San Ceferino los vagos están vendiendo droga y a nosotros nos llevan por vender artesanías", expresó Mauro, uno de los jóvenes que quedó detenido, y agregó "a los que vendan drogas, prostituyen a las pibas, a los que roban los dejan trabajar tranquilos".

No es la primera vez que les sucede. Declararon que con mucha frecuencia los levantan por estar en la vía publica, algunas veces ni siquiera están realizando venta de sus productos artesanales, sino que se encuentran produciendo los mismos.

"Se aprovechan que no te podes defender, de que no podes hablar como hablan ellos, que no sabes de derechos como ellos. Te humillan", dijo un amigo de Mauro que se encuentra en situación de calle y quien recalcó que por no tener donde vivir, suele producir sus artesanías en la vía pública y eso crea conflicto con la policía.

"Les digo que no estoy vendiendo, estoy produciendo", recordó el chico entre las tantas veces de las que denuncian haber sido detenidos.