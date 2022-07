LA UNSA PAGARÍA $6 MILLONES AL EX RECTOR CLAROS

El Consejo Superior ratificó la decisión de pagarle las «vacaciones no gozadas» al ex Rector. La resolución había sido suspendida por la actual gestión. El gremio docente buscará igualar condiciones. Asuntos Jurídicos estudia la legalidad.

El ex rector Víctor Hugo Claros podría recibir alrededor de $6,5 millones de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en concepto de «vacaciones no gozadas» como docente mientras ejerció cargos como autoridad entre los años 2012-2022.

La liquidación de dicho monto fue aprobada por el Consejo Superior– el cuerpo que conforman representantes de todas las Facultades y de los diversos Estamentos- en «carácter excepcional«. Fue mientras Claros todavía era la máxima autoridad de la institución.

Ayer el CS ratificó la resolución aprobada el 23 de junio pasado con 12 votos afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones. La ajustada votación podría allanar el camino para un planteo jurídico que insista en la suspensión de la resolución.

Resulta que el Estatuto de la UNSa establece que una resolución observada por Rectorado se debe aprobar por «mayoría simple de sus miembros«, es decir 13 votos, que es la mitad más uno del total de integrantes (24).

Así lo entendió la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa al señalar en un comunicado que es «discutible desde lo formal». «De no haber objeciones en ese sentido o en instancia judicial posterior el ex rector finalmente cobraría cerca de $6,5 millones por “vacaciones no gozadas», añadió.

En la sesión de este jueves no estuvo presente Hoyos ni su vice Nicolás Innamorato: fue presidida por el decano de la Facultad de Ingeniería Raúl Casado, quien fuera electo por la lista «Compromiso Académico y Social» que condujo Claros.

ADIUNSa manifestó que «ante el evidente trato desigual para con lxs trabajadorxs de esta casa de estudios» van a promover «que la UNSa reconozca cada día (sin importar el año) que nuestrsx afiliadxs hayan perdido por no tomárselos en ‘el período correspondiente'».

En el comunicado del gremio, firmado por su secretario general Diego Maita, se hace alusión a los límites temporales que la institución impuso a la docencia al plantear que las licencias debían tomarlas o de lo contrario las perderían. Algo que no se tuvo en cuenta al reconocer 286 días de vacaciones no gozadas para Claros.