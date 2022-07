PRESBICIA POST PANDEMIA

La presbicia se exacerbó con la pandemia. “Se notó más debido a que la visión cercana aumentó por el uso de las computadoras celulares pantallas. Como todo se manejó por ese medio entonces la visión de cerca se utilizó mucho más de lo que se utilizaba antes. Eso provocó más cansancio en el músculos ciliar, que es el que produce la acomodación para la visión cercana y como todo musculo se que se agota y que se cansa, disminuyeron sus capacidades para enfocar imágenes cercanas. Entonces las personas que estaban cerca de los 40, aumentaron sus necesidades de anteojos para la visión cercana”, explicó al medio Infobae Germán Bianchi, médico oftalmólogo.



“Se puede notar que, poco a poco, hay que alejar las cosas para poder leerlas. O, también, que se necesita apartar el celular para chequear un mensaje. Se frunce el ceño, se fuerza la mirada al no poder ver de primera vez lo que antes era habitual. Has que concentrarse para ver de cerca algo que antes no ocurría. Suele suceder que en el supermercado hay que mover un producto para ver la información nutricional de un alimento, como buscando que le dé mejor luz o, finalmente, se busca ayuda en algún acompañante. Hay muchos más ejemplos de cómo la presbicia se comienza a manifestar”, explica Bianchi quien es jefe de trasplante de córnea en Clínica. Nano.

Para cada persona la presbicia puede presentarte con diferente grado de drama o preocupación, cuando notan que no puede ver de cerca. Y, mientras no haya una consulta con el especialista, está el miedo de padecer alguna enfermedad que haga perder la vista. Sin embargo, la mayoría de las veces, solo se trata de presbicia.

El año pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó a una empresa biofarmacéutica estadounidense, una solución oftálmica de ácido clorhídrico de pilocarpina al 1,25% para el tratamiento de la presbicia. Se trató del primer y único colirio aprobado por la FDA para tratar esta afección, que se estima afecta a unos 128 millones de estadounidenses.

La aprobación de la FDA tiene lugar tras dos estudios clínicos de fase III, GEMINI y GEMINI 2, diseñados para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia en el tratamiento de la presbicia. Ambos estudios cumplieron el criterio de valoración principal de mejorar la visión de cerca en condiciones de poca luz sin pérdida de la visión de lejos el día 30. La mejora se observó a partir de los 15 minutos y duró 6 horas.