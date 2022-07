SE CONVIRTIÓ EN LEY EL PROYECTO DE LA NUEVA JUNTA CALIFICADORA

Diputados aprobaron el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo para modificar la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina del sector docente. La iniciativa tenía media sanción del Senado y dispone la constitución de una junta para nivel inicial y primario y otra para nivel secundario.

El cambio en el órgano colegiado, que tiene como función evaluar el ingreso, permanencia y ascensos en la carrera docente, tuvo aval de los gremios ADP, SiTepSa, ATE y UPCN. Y fue rechazado por Tribuna Docente, sector que denunció que la reforma que se hace “es inconsulta ya que es desconocida por más del 90% de la docencia”.

Para establecer el nuevo esquema se modificó los artículos 9, 10 y 10 bis, del capítulo V, de la ley 6.830, Estatuto del Educador. Cada junta se integrará con 10 miembros. Los docentes deberán ser titular en categoría activa, acreditar título docente, tener una antigüedad no inferior a 10 años, concepto profesional no inferior a muy bueno y no tener sanciones disciplinarias en los últimos cinco años.

Los docentes elegirán 6 titulares y 6 suplentes para cada junta. Educación designará para cada junta 3 miembros titulares.

El gremio de mayor representación docente propondrá un miembro titular para cada junta y la designación estará a cargo del ministerio.

Durarán cuatro años en la función y podrán ser reelectos por un período más. Conservarán el estado docente y cobrarán el sueldo de un supervisor de núcleo.