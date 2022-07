APROBARON LA LICENCIA DEL DIPUTADO GUSTAVO OROZCO

De forma unánime, los diputados provinciales aprobaron esta tarde el pedido de licencia que había realizado el polémico legislador Gustavo Orozco.

Es que la semana pasada ingresaron a la Cámara baja dos pedidos de desafuero en contra de Orozco, en dos causas distintas. En principio, el diputado había señalado que pediría licencia, justamente para quedarse sin fueros y afrontar estas causas.

El pedido de licencia, de acuerdo a lo que se leyó esta tarde, es por tiempo indeterminado.

Sobre Orozco pesan cargos por vejaciones, torturas, amenazas y violencia institucional.

La Cámara tuvo en cuenta el Art 97 de la Constitución Provincial, que establece que "el diputado con licencia será reemplazado por el suplente inmediato, mientras dure la misma. La concesión de la licencia implica el cese de las inmunidades parlamentarias".

Las causas

La semana pasada, el juez de Garantías 2 de Metán Mario Dilascio dispuso solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Gustavo Orlanzo Orozco, previo a remitir la causa a juicio.

El diputado encuentra imputado provisoriamente del delito de amenazas (artículo 149 bis primer párrafo) en calidad de autor en perjuicio de G.G. O., por un hecho ocurrido el 28 de julio de 2021.

En la misma causa Orozco y Sergio Gustavo Guzmán fueron sobreseídos por el delito atribuido de coacción agravada por el uso de arma de fuego (artículo 149 ter incisos 1 y 45 del Código Penal) por el hecho denunciado por R.A.D. hecho ocurrido el 1 de julio de 2021 a las 15 horas en la ciudad de Rosario de la Frontera, declarándose que el proceso por el delito en cuestión no afecta el buen nombre y honor del que gozan los imputados.

La unidad fiscal conformada al respecto e integrada por los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González habían solicitado la remisión a juicio de la causa por amenazas contra Orozco e instado el sobreseimiento de Orozco y Guzmán por el delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego.

En forma posterior la Unidad Fiscal solicitó que previo a la elevación de la causa a juicio se notifique a la Cámara de Diputados de la Provincia en los términos del artículo 122 de la Constitución de la Provincia, en razón que el imputado reviste la calidad de Legislador Provincia por el departamento Rosario de la Frontera.

De acuerdo a la denuncia de G.D.O. el 28 de julio de 2021 escuchó que golpeaban las manos y cuando salió lo encontró a Orozco que cuando lo vio le dijo “te voy a golpear en la calle cuando te agarre, te voy a matar cuando te encuentre”. El denunciante le replicó “yo no quiero pelear aquí en mi casa, hacé lo que vos quieras cuando me encuentres en la calle, sólo a solo. No me agarrés con patota en la calle” a lo que Orozco respondió con el gesto de meter su mano en la cintura como haciendo el ademán de sacar un arma y luego le dijo: “hijo de puta no te vas a escapar de mí. Te voy a cagar matando”, retirándose luego del lugar.

Está pendiente de resolución el recurso de Reposición de la defensa de Orozco contra el pedido de desafuero.