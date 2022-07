CAÍDAS DE HOME BANKING Y BANCOS DIGITALES

Varios usuarios de los sistemas bancarios de Home Banking reportaron complicaciones para operar en las últimas horas, con mensajes que variaban entre imposibilidad de conectar con los servidores y demoras para acceder a los datos de los clientes.

Según explicaron extraoficialmente fuentes ligadas al sector, la principal razón está relacionada a un gran caudal de usuarios que intentaron ingresar en las últimas horas al sistema de Home Banking para realizar operaciones.

Desde el Banco ICBC (International and Comercial Bank of China) aclararon que no sufrieron caídas de sus sistemas en ningún momento del día, pero que debido al gran número de usuarios intentando ingresar a la página pueden experimentar demoras en el servicio.

"Desde los anuncios de ayer realizados por el Gobierno de la Nación comenzamos a prever la posibilidad de un gran caudal de usuarios en nuestras redes", explicó un vocero de la empresa y agregó: "Los números actuales son incluso menores a los esperados, aunque se pueden experimentar pequeños problemas para operar en nuestra plataforma".

Del mismo modo, otras entidades bancarias apuntaron a que la razón central para las demoras y problemas de acceso a los servicios de Home Banking se deben a el gran caudal de usuarios que intentan ingresar en las plataformas.