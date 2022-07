VECINOS DE ZONA NORTE PROTESTAN POR LA FALTA DE AGUA

Vecinos de zona norte junto al Polo Obrero, se encuentran cortando la esquina de Raimundin y Quarrachino barrio Castañares.

Más de 10 días sin agua, vecinos exigen una solución ya.

María Jerez, vecina del barrio 17 de octubre y delegada del Polo Obrero dijo al respecto, “esto no se aguanta más, decían que el corte era por unas obras y que el 29 de junio tendríamos el servicio normal, el agua no vuelve, la cuadra más afectada es Mz 383 c calle 11, pero tampoco hay agua en barrio Juan Pablo II. Toda la zona siempre tuvo problemas de suministros, cortes, baja presión y cada nada explotan las cloacas” .

Para concluir la referenta agrego, “que Aguas del Norte no nos venga con el cuento de que están en crisis, que hacen lo que pueden, el servicio siempre fue muy deficiente, queremos una solución ya ”.