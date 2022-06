CONSEJOS DELIBERANTES DEL INTERIOR SOLICITAN MÁS CARRERAS EN LA UNSA

"En cada Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad una Resolución en la que solicitamos a las autoridades del rectorado se inicien gestiones para que se renueve la oferta educativa en la UNSa.

Nos interesa sobre manera que en la universidad pública y gratuita e inclusiva se genere igualdad de oportunidad que necesitan los hijos de los trabajadores de la provincia", afirmó Cruz en relación a la necesidad que la universidad pública ofrezca carreras que están en las privadas o en otras provincias, como en el caso de abogacía o escribanía.

"Estos sueños de convertirse en arquitectos, abogados se ven truncados por tener que pagar una universidad privada o trasladarse a otro lugar. La situación económica condiciona a nuestros jóvenes", agregó.

Cruz indicó que pretenden ser escuchados por los responsables de la UNSa, por el Gobierno provincial y legisladores provinciales. "Hay concejales de El Tala que plantearon el por qué un chico de la zona no puede ser abogado. Sería bueno que el Gobernador y el ministro de Educación nos escuchen, no a los concejales, sino a los jóvenes de la provincia que tienen un rendimiento académico muy bueno y que merecen la oportunidad. Es hora de romper con años de monopolio (de la Universidad Católica de Salta) ya que muchas familias se endeudan para mandar a sus hijos a esa universidad", afirmó y agregó: "Si dictan medicina por qué no abogacía".

Explicó que desde la Casa de Altos Estudios le manifestaron que no cuentan con infraestructura ni fondos para el dictado de nuevas carreras. "Me parece que son excusas válidas, pero si ese es el motivo comencemos a buscar los recursos. Los legisladores nacionales deben hacerse eco de esto", sostuvo.

"Dicen que les faltan tierras, si el gobierno entrega terrenos para canchas o colegios podrían donar para la universidad", afirmó.