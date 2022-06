DAMNIFICADOS POR LA ESTAFA DE SAULO S.R.L SE MANIFIESTAN

En calle Santa Fe, damnificados se manifiestan por la estafa de Saulo S.R.L, que fue investigada por la justicia provincial el cual se declaró incompetente, luego la investigación quedó estancada. Están solicitando que se pueda dar con los responsables de esta estafa que movió millones de pesos y que afectó a muchas personas.

Una de las damnificadas expresa que "¿Por qué se declaran incompetentes, por qué se tiran la pelota, alguien les pidió más plata? No tengan miedo, si nos defienden, nosotros los apoyamos". Continuando con su relato dice que si no los ayudan corren riesgo de caer en depresión, "me siento mal".

Necesitan que la causa avance, lo que más llama la atención de los damnificados es que no se procedió a la detención de estas personas.