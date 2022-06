SEÑALIZARON UN BACHE CON UNA BOTELLA Y UNA TARIMA

Locales 22 de junio de 2022 Por Betina Almada

En Dean Funes al 1100 señalizaron un bache con una botella, una cinta, una rama y una tarima, de noche la visibilidad es escasa y se encuentra afuera del establecimiento educativo 4646 Paula Albarracín. Los vecinos piden que terminen la obra, no se sabe de parte de quién es ya que no hay carteles de la Municipalidad, ni de Aguas del Norte, ya pasó un mes y no hay solución, es peligroso para los vehículos que circulan en la zona y para los padres, niños y alumnos del terciario que asisten a la escuela.