EL PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS ES POR TIEMPO INDETERMINADO

Los trabajadores reclaman por el faltante de gasoil. "Si sigue el país así no vamos a tener alimentos en ningún lado, los camiones no pueden circular", aseguraron.

Los transportistas de carga realizan este miércoles un paro a nivel nacional para protestar por el faltante de gasoil. La medida incluye cortes y retenes en distintas rutas, como la Autopista Buenos Aires-La Plata, y será por tiempo indeterminado.

"Si sigue el país así no vamos a tener alimentos en ningún lado, si los camiones no pueden circular. Hacés 100 km de Buenos Aires y no te venden gasoil. Tenés que andar misereando y hacer 12 horas de cola para que te den 50 litros de gasoil. Es una vergüenza", explicó Víctor, un transportista.

Afirmó que no se trata de una medida sorpresa porque el Gobierno nacional estaba al tanto de los reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP). "Nuestro secretario general Adolfo Barja anunció que quería una reunión con los ministros por la falta de combustible, tarifas y un montón de ítems que presentó", aseguró.

Ricardo Nievas, secretario de SUTAP, agregó que están esperando ser convocados a una mesa de diálogo. "En la medida que el Ministerio de Transporte no trate de destrabar este conflicto, la medida se va a profundizar en todos los ingresos. Nosotros creemos que va a ser indeterminado hasta que tengamos esa reunión", declaró.

"Nadie quiere estar arriba de una autopista a esta hora de la mañana y no trabajando, pero en las condiciones en las que estamos, es imposible trabajar. Si encontramos las respuestas que estamos buscando, estaríamos todos trabajando y no en la calle", concluyó.

Además de la Autopista Buenos Aires-La Plata, los cortes se repiten en Tucumán, San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, Bahía Blanca, Tres Arroyos y Timbúes, entre otros lugares del país.