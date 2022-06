Leo García tuvo un año movido que lo llevó a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre: dejará la Argentina para emprender una aventura que lo llevará alrededor del mundo. Primero, volará a México donde cuenta con el apoyo de una productora. “Voy con la guitarra solo a empezar una carrera allá”, explicó. También pasará por Colombia y Francia.

“Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata, está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia, pero necesito seguir soñando y me estoy aburriendo”, detalló el artista en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.