EL CHAQUEÑO PALAVECINO NO VOLVERÁ A CANTAR EN VAQUEROS

"Me cortaron el show porque subió la policía, me mandan tarde y la gente pide más".

El intendente quiere que sea un Cafayate pero me mandan tarde, subo hago mi actuación y la policía me corta. Las personas pagaron una entrada y no pueden hacerles esto.

"Ya no vuelvo a Vaqueros, no le debo nada a nadie, soy un hombre grande, tengo un rango en el folclore y sigo defendiendo el estilo en esta provincia y el resto del país".

El enojo viene porque las personas estaban muy alegres y el cantante igual pero manifiesta que lo mandaron tarde, que las personas gastaron plata y lo cortaron.

"Canto con el alma, no me quiten más, no soy delincuente, soy un cantante".