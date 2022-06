ABUELA JUJEÑA SE ENCADENA COMO PROTESTA A LA EMPRESA SOCCO

Esta mañana una abuela jujeña decidió encadenarse frente a la empresa Socco en desacuerdo con su ineficiencia. Sara Torres reside en la provincia de Jujuy, en el barrio Islas Malvinas ubicado en la zona sur de la capital. Expresa que su hija pagó y realizó los tramites correspondientes hace año y medio, y que desde entonces la compañía posterga sin reparo la adjudicación del hogar.

"Mi hija cumplió con todo lo que ellos le pedían, y ahora no le contestan. No es justo", señaló Sara; y continuó comunicando que no solo no se va a mover hasta obtener una respuesta favorable, sino que es necesario que haya sanciones para la empresa. Caso contrario tomara otras medidas como contactar a los medios Nacionales.

Hay que recordar que la empresa ya fue denunciada y posteriormente allanada el año pasado. Según el expediente que giró la Justicia pampeana al Ministerio Público Fiscal de Salta, varios piquenses denunciaron que fueron estafados por la firma con sede en Salta, prometiendo la construcción de viviendas en la provincia pampeana y resto del interior del país, sin cumplir con lo pactado. Tras las formalidades previstas en el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, personal del CIF allanó los locales en busca de elementos probatorios.

Hasta la fecha continua la incógnita de quién se hará responsable por estos hechos y de qué manera se dará solución a las personas afectadas .