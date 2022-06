UN FÁRMACO LOGRÓ DESAPARECER EL CÁNCER DE COLON

Un fármaco logra una remisión completa del cáncer de recto en todos los pacientes de un estudio, que se convertiría en una alternativa de tratamiento para eliminar por completo esta enfermedad.

Se trata de un estudio realizado a 18 pacientes, quienes se sometieron al tratamiento del fármaco dostarlimab durante seis meses, que consiguió eliminar el cáncer rectal en todos el grupo y dio luz verde a un tratamiento sin radiación, ni cirugías.

Este tratamiento debía ser seguido de quimiorradioterapia estándar y cirugía, pero los pacientes tuvieron una respuesta clínica completa después de terminar la terapia con el fármaco.

El estudio fue publicado en The New Journal England of Medicine (NEJM), después de que Andrea Cercek, oncóloga médica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, diera a conocer los resultados de su equipo que convirtió este fármaco en un tratamiento anti-PD-1, capaz de conseguir una respuesta clínica completa en cáncer rectal localmente avanzado con deficiencia de reparación de desajustes.

Las principales observaciones del trabajo del equipo de Nueva York concluyen que el cáncer de recto localmente avanzado y deficiente en la reparación de errores de emparejamiento, fue muy sensible al bloqueo de PD-1 con un solo agente. Pero se necesita de más estudios para evaluar la duración de la respuesta.