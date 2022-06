QUEEN LANZARÁ UNA CANCIÓN INÉDITA CON LA VOZ DE FREDDIE

Los archivos de las bandas icónicas suelen deparar nuevos tesoros que -año a año- logran conmover a los fanáticos ansiosos por conocer hasta la última pieza musical grabada por sus ídolos. En esa línea, Queen acaba de anunciar que “descubrieron” una canción inédita con la voz de Freddie Mercury que pronto verá la luz.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado”, dijo el baterista Roger Taylor en una entrevista en BBC Radio 2. “Y es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones del disco The Miracle y creo que saldrá en septiembre”.

El track se llama “Face It Alone”y Brian May contó que el tema “estaba escondido a simple vista; Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’”. Con un equipo de ingenieros en sonido puestos a trabajar para arreglar el conflicto original (no develado), el guitarrista confió en que “es una canción movilizadora”.

Esta no será la primera vez que Queen lance un tema con Freddie Mercury en la voz desde la muerte del cantante en 1991. En 2014 salió Queen Forever, un álbum compuesto por canciones grabadas en los años ‘80 que habían sido “olvidadas”.