KATYA ECHAZARRETA ES LA PRIMER MUJER MEXICANA EN VIAJAR AL ESPACIO

El cohete suborbital de 18 metros de altura despegó de las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas a las 9:26 a.m. ET, y llevó a un grupo de seis personas a más de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra —lo que se considera ampliamente como el límite del espacio exterior— y darles unos minutos de ingravidez antes de lanzarse en paracaídas para aterrizar.

La mayoría de los pasajeros pagaron una suma no revelada por sus asientos. Pero Katya Echazarreta, ingeniera y comunicadora científica de Guadalajara, México, fue seleccionada por una organización sin fines de lucro llamada Space for Humanity para unirse a esta misión entre miles de solicitantes. El objetivo de la organización es enviar "líderes excepcionales" al espacio y permitirles experimentar el efecto de visión de conjunto, un fenómeno frecuentemente informado por los astronautas que dicen que ver la Tierra desde el espacio les da un profundo cambio de perspectiva.

"Esto todavía se siente como un sueño. Todavía me despierto y pienso, 'Wow, ese fue un sueño tan genial', solo para recordar que en realidad está sucediendo", escribió Echazarreta en una carta en el sitio web de Space for Humanity. "¡Todavía me encuentro revisando mi correo electrónico para asegurarme de que todo es real!"

Echazarreta es la primera mujer nacida en México en viajar al espacio y la segunda mexicana después de Rodolfo Neri Vela, científico que se unió a una de las misiones del transbordador espacial de la NASA en 1985.

El sábado por la madrugada, antes del despegue del cohete de Blue Origin, Echazarreta le dedicó su vuelo a México. Mensaje que fue reconocido y aplaudido por los funcionarios del gobierno Olga Sánchez Cordero y Jesús Ramírez Cuevas.