EN LA ESCUELA MANUEL BELGRANO NO PUEDEN BRINDAR LA COPA DE LECHE

Locales 06 de junio de 2022 Por Betina Almada

En la Escuela Manuel Belgrano 5095 (Ex Normal), no pueden dar la copa de leche por el pésimo estado de la cocina. Llevan dos años presentando notas al Ministerio de Educación y aún no obtuvieron respuesta.