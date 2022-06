TRABADORES DE LA SECRETARÍA DE LA NIÑEZ RECLAMAN PRECARIZACION LABORAL

Sobre calle 25 de mayo entre Necochea y Alsina, trabajadores y trabajadoras están solicitando que se les pueda solucionar el tema de la precarización laboral, un sueldo digno. Una de las damnificadas comenta que hace 6 meses que está trabajando sin sueldo, le hicieron hacer una factura por dos meses y esa factura está desde el mes de mayo, ella llamó y se acercó pero le dijeron que eso ya iba a salir que espere pero aún no tiene respuestas. No tienen aguinaldo, los sueldos son muy bajos, la estabilidad es demasiado precaria, ayer se les acabó el contrato que ya firmaron desde enero y no hay aún una solución de continuidad, tampoco hay una devolución de horas.

Están luchando por el tema del contrato y sobre todo quieren dejar en claro que Mabel Álvarez de ATE no los representa, ellos están representándose solos, son 600 trabajadores los que están con esta problemática. Planean quedarse hasta que les den una respuesta firmada.