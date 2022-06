PÉRDIDA DE AGUA EN BARRIO DON SANTIAGO

Locales 02 de junio de 2022 Por Betina Almada

Vecina de Barrio Don Santiago, reclama pérdida de Aguas del Norte, relata que desde diciembre que la calle se encuentra en este estado, la Municipalidad y Aguas del Norte no presentan ninguna solución. Ella reclama que en su casa hay pérdida de agua en la vereda, toda esa agua se estanca en su casa y le dijeron que iban a ir pero nunca fueron, una solución podría ser que coloquen ripio aunque sea pero no hacen nada ante tantas quejas, los vecinos se encuentran muy molestos y cansados de que no les brinden ayuda, una solución a este problema.