GRAN PERDIDA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SOLIS PIZARRO.

En el barrio Solís Pizarro hay una gran pérdida de agua potable que viene de hace 15 días y algunos vecinos manifiestan que hace un mes. Una vecina dice que es una cuadra olvidada , jamás fue un presidente barrial, en estos momentos no saben quien está, el que estaba asfaltó su cuadra y se olvidó del resto de los barrios. Cuando hay elección se eligen solos y su explicación es que no hay socios y la mayoría vive hace más de 50 años. Tienen niños, personas enfermas y la gran pérdida de agua potable dificulta salir de sus casas.

El número de reclamo da ocupado todo el tiempo, un vecino dice que habló con el dueño de casa donde está la pérdida de agua y le dijo que él no quiere llamar porque tiene miedo que le rompan el cordón cuneta. Los vecinos ya no saben a quién hacerle el reclamo para que les den una solución a esta problemática, piden que la Intendenta se haga presente ya que Aguas del Norte no contestan.