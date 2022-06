EX TRABAJADORES DE EDESA PIDEN QUE LES PAGUEN DIVENDOS DE ACCIONES

Unos 158 ex empleados que por la privatización de la Dirección de Energía Eléctrica ingresaron al Programa de Propiedad Participativa (PPP) y se convirtieron en accionistas de EDESA, se declararon en alerta y movilización en reclamo del pago de los dividendos de las acciones que no cobran hace 25 años.

No descartan movilizarse para visibilizar el reclamo histórico.

Jaime Guerrero, uno de los afectados, relató a Nuevo Diario que desde 1996 EDESA no les paga los dividendos de las acciones Clase C. Los cesanteados por las privatizaciones como parte de las indemnizaciones recibieron el 2% del paquete accionario que estaba fraccionado en tres clases: A (60%), B (30%) y C (10%).

"A partir de las privatizaciones EDESA tiene la obligación de pagarnos en forma anual el 10% de las ganancias.

Estamos haciendo presentaciones desde el gobierno de Juan Carlos Romero. Nos quieren hacer creer que las acciones valen $1 porque así dicen las escrituras. Donde también dice que no podemos reclamar", remarcó el ex trabajador.

Aseguró que el grupo Comafi en el 2012 compró acciones a 590 ex empleados a $1,30 cada una. "Las acciones en esa época ya valían más de $80, los compañeros cobraron entre 10 y 12 mil pesos porque tenemos en promedio 12 mil acciones cada uno", detalló.

Los reclamos por los pagos se acentuaron en los últimos años como un anhelo de contar con un dinero extra de jubilación y por la cotización real de las acciones en la bolsa de valores. Es así que cursaron notas a los legisladores y hasta al mismo gobernador Gustavo Sáenz. "El ministro de Economía Roberto Dib Ashur nos citó tres veces y nunca nos atendió, nos terminaron diciendo a través de los asesores que el pago de las acciones no es un tema del Gobierno y que vayamos a EDESA. A la empresa nunca dejamos de reclamarle", afirmó Guerrero y agregó "pero ellos hicieron las leyes y decretos y tienen que intimarlos porque EDESA no es dueña de la energía, sólo tiene la concesión".

Remarcó que en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (En.Re.S.P) tampoco quisieron recibirles los reclamos porque dicen "que no tienen nada que ver".