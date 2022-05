CUÁLES SON LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN HOY EN ANSES

Josefina Nallar gerente de ANSES comentó que todas aquellas personas que salieron aprobadas para cobrar el refuerzo de ingresos ya han cobrado de manera regular, hay un universo de personas que están atendiendo hasta el día de hoy que salieron del país y no han registrado el ingreso de nuevo a nuestro país y cuando se hace el cruce de datos con migraciones sale que ellos no están acá, para esos casos se realiza un trámite muy sencillo donde cargan el formulario que se llama de entrada y salida del país y ven esa fecha que les falta y hacen la presentación. En relación a esa presentación no tienen hoy una información oficial de casa central para ver que se va a hacer en estos casos, no se sabe si estas personas van a cobrar el refuerzo o no.

Las personas que se aproximaron y les figuraba que tenían una obra social y en realidad no era así ya los resolvieron hasta la semana pasada ya que fueron 45 días de trabajo ya que se dividieron en etapas y hoy queda la última etapa de aquellas personas que necesitan resolver su situación en la base de datos de migraciones.

No hay registro de alguien que diga que tiene el dinero y no esté en el banco, pero hay casos que fueron en el día de ayer a cobrar por la terminación del DNI y todavía no estaba ahí, para esos casos se lleva tranquilidad ya que están resolviendo esas situaciones.