CARRASCO AMENAZA A VECINOS CON DESALOJOS

Esto es lo que sucede con los vecinos que se han apostado en el Loteo La Candelaria, hay familias que denuncian que el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco los habría sido amenazado con “quitarles a los niños” por estar hoy en esas tierras; el Municipio les está negando la provisión de agua y encima, Carrasco los denuncia porque asegura que son usurpadores. Las más de 20 familias que se encuentran en este loteo, fueron censadas debidamente el pasado 18 de mayo.

Félix es herrero, padre de cuatro niños, dos con discapacidad el fin de semana vivió un verdadero martirio porque asegura que una asistencia social, dependiente del municipio, cuando lo visitó le habría manifestado que le iban a quitar a los niños “me quieren sacar de aquí. Me ofreció un alquiler de seis meses y querían que firmara un documento. Me dijeron que me iban a quitar a mis hijos. La nueva asistente social que vino vio que tenemos a los chicos bien, nadie me los va a quitar. En caso de que me quieran quitar a mis hijos, me voy a quemar” aseguró.

“Está cegado, nos quiere sacar a todos” aseguró una vecina que sostiene que no tiene donde vivir, la situación económica los aprieta y no pueden pagar un alquiler, hay niños de por medio y el intendente mira para otro lado. “El intendente no da orden de que nos den agua. Solo les dejan a dos personas. El aguatero nos dice que tenemos que tener una orden firmada por el intendente” dijo una vecina. Por otra parte, otra moldeña manifestó que se enteraron que Carrasco los denunció por “usurpadores”. “Nos amenazan que nos van a quitar los chicos” expresaron.

“En el Loteo La Chacra que viven en la misma situación nunca los jodieron. Es más hay gente que está yendo a vivir ahí, el intendente está mandando gente ahí” concluyeron.