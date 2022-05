UN EX EMPLEADO DENUNCIA AL SUPERMERCADO DÍA

Un joven ex empleado del Super Día de Avda. América de zona este de Salta ya que asegura que hace tres meses entró a trabajar, pero lo despidieron sin pagarle. “Cuando fui a cobrar el sueldo de un mes y medio que me debían, el dueño me golpeó y terminé internado”, lamentó.

“El sábado fui a reclamar mi sueldo. Se me debe un mes y medio y el dueño me golpeó, me sacó del lugar agrediéndome. No me paga y encima me pega. Esta no es la primera vez que le hace ese tipo de cosas a los empleados. Que le están reclamando falta de pago y por cómo los trata. Además, quiero demostrar cómo tiene el local. Está lleno de cucarachas, vende pollo vencido”, arrancó comentando este joven.

Tiene golpes graves en la cabeza y el momento de la agresión está registrado en las cámaras. “Pero me comentan que el señor está tratando de borrar todo. Me llamó también su contador para tratar de tapar todo por un monto de dinero y yo me negué. La verdad quisiera que se muestre esta información para que se den cuenta de la persona que está empleado a chicos, gente que realmente necesita trabajo, pero juega con su necesidad”, recalcó.

Por último, agregó que estuvo internado y hasta ahora le siguen haciendo estudios para ver cómo está su cabeza. “Este señor nos obligada a tener en todo momento la mercadería en este estado, también nos obligaba a vender cosas vencidas, de los cuales también tengo testimonios de otras personas y también videos e imágenes”, concluyó este joven.

Fuente La Yapa.