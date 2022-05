SE UNTÓ SANGRE DE UN COMPAÑERO PARA PARECER MUERTA

Una sobreviviente de la masacre de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, de 11 años , temía que el atacante regresara por ella, así que se untó con la sangre uno de sus compañeros de clase y se hizo la muerta.

Miah Cerrillo habló en exclusiva con CNN sobre su horrible experiencia ese día dentro del salón de clases donde ocurrió el tiroteo masivo.

Miah y sus compañeros de clase estaban viendo la película "Lilo y Stitch" en el salón de clases de Eva Mireles e Irma García cuando los maestros se enteraron de que había un atacante en el edificio, según contó en el programa "New Day" de CNN.

Una de las maestras fue a cerrar la puerta con llave, pero Miah dice que el atacante estaba justo allí y disparó por la ventana de la puerta.

Ella describió que la masacre sucedió muy rápido: su maestra entró en el salón de clases y el atacante la siguió. La niña contó que el atacante miró a uno de sus maestros a los ojos, dijo "buenas noches" y luego le disparó.

Abrió fuego, disparándole al otro maestro y a muchos de los amigos de Miah, quien contó que las balas volaron junto a ella y los fragmentos golpearon sus hombros y cabeza. Posteriormente, la niña fue tratada en el hospital y dada de alta por pequeñas heridas.

Miah dijo que después de disparar a los estudiantes de su clase, el sospechoso atravesó una puerta hacia un salón de clases contiguo. Y escuchó gritos, y el sonido de disparos en ese salón de clases. Sin embargo, después de que cesaron los tiros, dice que el atacante comenzó a tocar música, música triste. Ella describió la música como del tipo en el que "quieres que la gente muera".

La niña y un amigo lograron agarrar el teléfono de su maestra muerta y llamar al 911 para pedir ayuda. "Por favor, envíe ayuda porque estamos en problemas", contó la niña que le dijo al operador.

Miah aseguró que tenía miedo de que el atacante regresara a su salón de clases para matarla a ella y a algunos otros amigos sobrevivientes. Entonces, sumergió sus manos en la sangre de un compañero de clase, que yacía a su lado, ya fallecido, y luego se untó la sangre para hacerse la muerta.

La niña dijo también que sintió como que estuvo allí tres horas junto a sus amigos, cubierta con la sangre de su compañero de clase.

Ella le dijo a CNN que asumió en ese momento que la policía aún no había llegado a la escena donde se producía la masacre. Luego contó que escuchó hablar de la policía esperando afuera de la escuela. Mientras contaba esta parte de la historia durante la entrevista, comenzó a llorar y dijo que simplemente no entendía por qué no entraron y los rescataron.

La madre de Miah reveló que su hija está traumatizada. Los padres de la niña comenzaron un GoFundMe específicamente para pagar su terapia.

Miah estaba demasiado asustada para hablar frente a la cámara, o con un hombre, debido a lo que experimentó, pero quería compartir su historia para que las personas puedan saber cómo es vivir un tiroteo en la escuela. Ella dice que con suerte puede ayudar a evitar que una tragedia como esta le suceda a otros niños.