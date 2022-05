AUDIENCIA DE DEBATE POR EL FEMICIDIO DE AGUSTINA NIETO

Declararon vecinos de la zona donde ocurrió el hecho. Resta escuchar a tres testigos, uno de ellos de identidad reservada, que aún no pudieron ser notificados. Las declaraciones de otras cinco personas serán incorporadas por lectura o mediante la reproducción de videos registrados cuando comparecieron por primera vez en fiscalía.

Entre las personas citadas hoy estuvo un vecino que dijo conocer a “Gololo”, aunque no lo reconoció en la audiencia porque antes era más “flaco”. El hombre fue convocado por la fiscalía por un testimonio brindado en 2018.

Dijo que, alrededor de dos semanas después del homicidio de Agustina Nieto, Viñabal ya había sido detenido, escuchó de boca de V. la versión de lo que habría ocurrido la madrugada del sábado 10 de noviembre de 2018 en la casa abandonada de barrio San Benito donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

V. es uno de los testigos que todavía no pudo ser ubicado. La defensa de Viñabal insistió hoy para que comparezca en persona en la audiencia.

El vecino que declaró repitió lo que le contaron en aquella oportunidad: “Un jueves, V. me dijo que Gololo estaba con C. en un baldío. Con ellos estaba una chica flaquita (la víctima). Me dijo que Gololo se había mandado una cagada, que se habían `moqueado´. Según V., la chica le había sacado un par de bolsitas de pasta base a Gololo y él empezó a exigirle que se las devuelva. V. dijo que le tenían tapada la boca y que le pegaron con un bloque en la cabeza. Después, cuando la estaban por violar, V. decidió irse”.

El testigo manifestó que, por la forma en que le relató los hechos, él supone que V. estuvo esa noche en el baldío y que presenció la escena descripta. Dijo que V. le contó esto para que se cuidara de Gololo, pero que eso terminó siendo un problema para él.

Sostuvo que el tal C. (mencionado por V. en el lugar del hecho) “estuvo en la cárcel pero ya salió”. Y que a veces pasa “y lo mira con bronca”.

El testigo señaló que en aquel momento (2018) él consumía sustancias prohibidas y que solía comprarles a “Los poseídos”.

Durante su declaración manifestó que no conocía a la víctima. Luego se rectificó y señaló que, cuando vio la foto de Agustina Nieto en los medios, creyó ubicarla. “La veía en la calle. Pero era más flaquita. Se amanecía, tomaba… Andaba con otras chicas. Se juntaban en una esquina y de ahí se repartían para buscar clientes. Le silababan a la gente”, recordó. Dijo que las chicas se prostituían para conseguir dinero para seguir consumiendo.