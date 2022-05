CUATRO DÍAS SIN AGUA

Locales 24 de mayo de 2022 Por Betina Almada

En el barrio de Tres Cerritos ubicado entre Los Parrales y los Naranjos vecinos de dos cuadras solicitan que se les soluciones de manera urgente el agua, tienen las boletas al día, no deben nada y no les brindan el servicio. Realizan reclamos todos los días y lo único que les dicen es que van a recibir al personal pero nunca se acercan al barrio. Son dos cuadras enteras que sufren el problema de la falta de agua, fueron hasta el Ente Regulador para reclamar de manera conjunta pero aún así no les solucionan el problema.