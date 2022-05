DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN EN EL TEATRO PROVINCIAL

Una joven salteña con discapacidad denuncia que sufre discriminación por parte de la administración del Teatro Provincial por no dejarla ingresar a ver los espectáculos hace dos años. Según comentó Ayelén Sosa el lugar no tiene accesibilidad para una persona con discapacidad o movilidad reducida.

La joven de 27 años, quien está en silla de ruedas desde los 4 años, relató la incómoda situación que vivió al querer ingresar al show del Oficial Gordillo el pasado 6 de mayo. "Fui a querer ver el show del oficial Gordillo presentando mi carnet de discapacidad junto a mi acompañante y no me dejaron ingresar. Me dijeron que tendría que haberlo hecho con tiempo, que no había lugar adentro y me ponían más excusas", comentó Ayelén.

"En un momento le quise comprar las entradas y tampoco me quisieron vender. Me decían que por cuestión de protocolo no podía ingresar con mi silla de ruedas", explicó la joven apuntando contra la nueva administración del teatro. "No tienen accesibilidad para una persona con discapacidad o movilidad reducida, así yo haya comprado la entrada no tenía un lugar", enfatizó.

Tras esta situación, Ayelén Sosa aseguró que ya hizo la denuncia al INADI y ahora espera que los responsables del área de discapacidad "hagan algo".