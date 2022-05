¿FUNCIONA EL OPERATIVO ABRIGO?

En Avenida Entre Ríos al 1000 entre Avenida Sarmiento y Adolfo Güemes durante la mañana no habilitaron el lugar donde tienen que ir a refugiarse las personas con situación de calle, hace años el operativo abrigo estaba a cargo de la policía donde se daba como puntapié inicial o como el lanzamiento del operativo abrigo en la zona norte de la comisaría del barrio Castañares y que se sumaron otras comisarías, pasaron los años y pasaron a manos de la provincia y de la municipalidad que tiene un albergue que funciona todo el año y se ubica en Buenos Aires al 500. Y en el lugar que funciona en el predio del hospital del milagro no estaban recibiendo personas con situación de calle en horas de la mañana teniendo en cuenta las bajas temperaturas registradas en el día de hoy, recordemos que hace unos días una personas falleció en la calle a causa de no tener un techo donde dormir.