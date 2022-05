EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE SALUD NACIONAL PIDEN UNA RESPUESTA

En el edificio de la ex palúdica el día viernes con los trabajadores del lugar ocurrió una situación extraña de ruptura de puerta, del candado y aún no hay explicaciones.

En el edificio de la ex palúdica el día viernes con los trabajadores del lugar ocurrió una situación extraña de ruptura de puerta, del candado y aún no hay explicaciones. Matilda Juárez comenta que el día viernes estaban trabajando y de pronto les avisan que había gente de la municipalidad entrando al predio, bajaron para ver que hacían, que necesitaban y no les respondieron y ene se momento continuaron ingresando al edificio que se encuentra en la Juramento y rompieron las puertas, estaban adentro sacándose fotos y explicaron que estaban en representación de la municipalidad y que ellos venían a cumplir una orden y que como dueños del predio no tenían por qué dar una explicación.

No hubo un escrito formal, ni ninguna autorización para ingresar al lugar, también destrozaron el depósito donde los trabajadores guardas los elementos que utilizan en sus actividades diariamente. Fue muy violenta la situación que pasaron ese día por lo que decidieron llamara a la prensa y a sus representantes del gremio quienes acudieron al lugar rápidamente, ante esta situación dijeron que el lunes le llevaban la autorización, se reunieron y no les llevaron ningún papel, se encontraban el jefe de reconocimientos médicos, el encargado del programa nacional de control de vectores, la encargada de la unidad sanitaria salta, el director del programa de senasa y parques nacionales junto con el gremio de UPCN, el de ATE y algunos compañeros que se solidarizaron con la situación. Lo que les explicaron en la reunión es que lo que quieren es hacer un relevamiento de la situación edilicia, lo que les piden es que cada vez que quieran ir al lugar les lleven un informe del nombre de las personas que van a ingresar al predio ya que tienen elementos en custodia del ministerio, quieren un informe detallado de lo que pretenden hacer.

El eje de la problemática es que no saben hasta cuándo van a estar en el lugar y a dónde los van a trasladar, la municipalidad debe informar al ministerio lo que quieren hacer.