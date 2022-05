LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ INDEMNIZAR A UN NIÑO

La abogada Cinthia Gongora explica que la justicia rechazó la apelación de la Municipalidad y que deberán indemnizar a un niño que perdió el dedo meñique a los 6 años y fue un recorrido largo, ellos nunca se acercaron a la familia para llegar a un acuerdo. El fallo de primera instancia dictaminó $600.000 pero esto fue hace muchos años atrás, al día de hoy se agrega un interés que lo establece la corte.

La Municipalidad en la apelación manifestaron que era responsabilidad de los padres lo que había sucedido y que por su descuido el nene tuvo el accidente, pero esto no fue así, ya que el tobogán tenía la chapa dada vuelta super filosa y es por este motivo que le cortó el dedo completamente, también dejaron entrever que por qué la madre no agarró el pedazo de dedo para que se lo implantaran en la salita más cercana, esto era imposible ya que en la salita no tenían los recursos para realizarlo.

Desde el 2011 hasta el día de la fecha no cambiaron las condiciones de la plaza, si retiraron el tobogán pero los juegos siguen en malas condiciones.