COMO SE TRABAJA EL MIÉRCOLES

El día miércoles se lleva adelante el censo y por ley es declarado como feriado nacional, en ese sentido, no hay obligación por parte de los trabajadores y trabajadoras de asistir a sus lugares de trabajo, pero si hay actividades consideradas esenciales las cuales no pueden ser interrumpidas.

El día miércoles se lleva adelante el censo y por ley es declarado como feriado nacional, en ese sentido, no hay obligación por parte de los trabajadores y trabajadoras de asistir a sus lugares de trabajo, pero si hay actividades consideradas esenciales las cuales no pueden ser interrumpidas como por ejemplo, el personal de salud, en ese sentido los trabajadores que presten servicio ese día van a tener el derecho a cobrar el sueldo más un adicional que es conocido como el que se paga doble. Por otro lado esta ley que declara el feriado nacional establece actividades que están prohibidas desde las 00:00 horas hasta las 20:00 horas como rotiserías, restaurantes, confiterías, comercio en general de expendio, de venta de bebidas, comidas, panaderías, etc. no vas a poder abrir sus puertas, también se le suman las funciones teatrales, los cines, espectáculos públicos, reuniones al aire libre o en espacios cerrados.