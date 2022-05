PRIMER TÍTULO NO BINARIE EN LA UNLP

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), en Argentina, dio un paso importante en materia de igualdad de géneros e inclusión, reconociendo la diversidad e identidad de sus estudiantes. A través de un comunicado, la institución dio a conocer que otorgará el primer título “no binarie” de la Universidad a la estudiante Mel Randev Gutiérrez, precisando que en su diploma aparecerá la consigna “Profesore en Comunicación Social”.

“Lejos de ser un hecho aislado, expedir el primer título no binarie, es un logro fruto de la lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad que desde la Facultad se viene trabajando con enorme compromiso”, expresó la UNLP. Sobre cómo se llegó a este icónico momento, la institución reseñó que fue la misma Mel Gutiérrez quien hizo la solicitud de transformar el modo en el cual se enuncian los títulos, que hasta ahora era de forma no binaria. “En ese sentido, se erige como una política transformadora y reparatoria que refleja el compromiso con la igualdad de géneros y la libertad por la que esta casa de estudios viene luchando de manera sostenida, a la vez que representa un modelo de universidad atenta a las luchas por la justicia y la inclusión”, anota el comunicado.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, sostuvo Mel Gutiérrez. Además, se refirió a la importancia de esta nueva categoría que seguramente va a ser utilizada por “otres estudiantes”.