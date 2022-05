LAGO DEL PARQUE SAN MATÍN CONTAMINADO

"¿Quién se encarga de la limpieza?" Es la pregunta que muchos salteños se han estado haciendo estos días al circular información sobre contaminación en el lago del Parque San Martín.

Lo cierto es que lo que se observa es la resina de uno de los árboles del lago. Se ha explicado también que la razón por la que el agua no es cristalina es porque no hay un piso debajo, solo tierra. Por ese motivo el agua no es "clara".

Uno de los encargados de realizar la limpieza del parque comentó que constantemente se está realizando el aseo, no se trata de agua estancada porque todo el tiempo se renueva. La limpieza se realiza de las 8 hasta las 11 de la mañana, todos los días.

Pero para seguir preservando el cuidado, se pide a los salteños que al circular alrededor del lago no se arroje basura ya que está podría afectar gravemente el nado de los animales del lugar, como lo son los patos y peces. Cabe recordar que también podrían llegar a ser ingeridas.