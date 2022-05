CERRÓ UNA IMPORTANTE DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS EN SALTA

José Santillán quien pertenece al sindicato de diarios y revistas relató la situación difícil que están viviendo a raíz de que cerrara una distribuidora muy importante en la provincia la cual cerró porque desde Buenos Aires no le pagaban una revista que ellos mandan y esto viene de hace muchos años. Son el diario Clarín, revista Genio, colección de cuchillos, Cara, Crucigrama, entre otras. Hace dos años que viene esta problemática, la mandan y en otras ocasiones no y así los tienen. Esto afecta a 70 vendedores y 40 revisteros, el sector al pagar las revistas y devolver las que no se venden, ellos se quedan con la plata, alguno de ellos deben entre entre 15 y 8 mil pesos. Están hablando con el Ministerio de trabajo, con la Federación por esta problemática para que encuentren alguna solución. En cuanto a la situación de las nuevas tecnologías, la venta bajó muchísimo ya que son los menos quienes consumen los medios gráficos pero si están quienes se reúsan a este uso tecnológico y subsisten gracias a ellos.